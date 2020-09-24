Актор фільму "Скажене весілля" та учасник шоу "Танці з зірками" Арам Арзуманян вже вісім років одружений з Христиною, яка народила йому двох дітей – доньку Анаіт та сина Тиграна. Однак перед появою на світ первістка закохані тричі втрачали дітей.

Про найскладніший період життя Арам Арзуманян відверто розповів в інтерв'ю для програми "Кава з перцем". Він зізнався, що після одруження 2012 року кохана Христина три роки поспіль була змушена робити аборт.

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Для нас це горе. Ми одружились і одразу хотіли дітей. У нас був вимушений аборт 2013 року, потім 2014 року, потім 2015 року. В нас три недоношених вагітностей на ранніх термінах,

– поділився Арам Арзуманян.

Він наголосив, що жоден лікар не міг визначити причину, чому Христина не може виносити дитину. У коханої опускались руки, вона була готова навіть піти від чоловіка через те, що не зможе стати матір'ю.

Проте після років обстежень медики діагностували в дівчини схильність до розширення вен і єдине, що їй довелось зробити для здорової вагітності, – розріджувати кров.

У вересні 2016 року в подружжя народилась донька Анаіт, а за три роки – син Тигран. Останні пологи Христини Арзуманян були дуже важкими. Лікарям довелось рятувати дружину актора, тому він відмовився від мрії стати багатодітним батьком.

Ніяких більше вагітностей. Я завжди хотів трьох дітей, але я не хочу більше так ризикувати,

– зізнався Арам Арзуманян.