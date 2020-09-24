Актер фильма "Сумасшедшая свадьба" и участник шоу "Танцы со звездами" Арам Арзуманян уже восемь лет женат на Кристине, которая родила ему двух детей – дочь Анаит и сына Тиграна. Однако перед появлением на свет первенца влюбленные трижды теряли детей.

О самом сложном периоде жизни Арам Арзуманян откровенно рассказал в интервью для программы "Кофе с перцем". Он признался, что после свадьбы в 2012 году его возлюбленная Кристина три года подряд была вынуждена делать аборт.

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Для нас это горе. Мы поженились и сразу хотели детей. У нас был вынужденный аборт в 2013 году, затем 2014 году, затем 2015 году У нас три недоношенных беременности на ранних сроках,

– поделился Арам Арзуманян.

Он подчеркнул, что ни один врач не мог определить причину, почему Кристина не может выносить ребенка. У любимой опускались руки, она была готова даже уйти от мужа из-за того, что не сможет стать матерью.

Однако после лет обследований медики диагностировали у девушки склонность к расширению вен и единственное, что ей пришлось сделать для здоровой беременности, – разжижать кровь.

В сентябре 2016 года у супругов родилась дочь Анаит, а через три года – сын Тигран. Последние роды Кристины Арзуманян были очень тяжелыми. Врачам пришлось спасать жену актера, поэтому он отказался от мечты стать многодетным отцом.

Никаких больше беременностей. Я всегда хотел троих детей, но я не хочу больше так рисковать,

– признался Арам Арзуманян.