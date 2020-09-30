Фронтмен популярной группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и участник шоу "Танцы со звездами" празднует 12 годовщину супружеской жизни. Сергей Танчинец публично признался жене Анне в любви и рассказал о браке.

На личной странице в инстаграм 38-летний Сергей Танчинец опубликовал очаровательные фото жены и мамы двоих детей. Вчера, 29 сентября, музыкант праздновал никелевую свадьбу с любимой. Перед 27-тысячной аудиторией он подчеркнул, что с Анной женился наперекор всем обстоятельствам. Однако, объяснять, кто или что было помехой их союзу, не стал.

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Сергей Танчинец рассказал, что после 12 лет брака они с женой продолжают работать над своими отношениями. Он отметил, что в супружеской жизни важно слышать, чувствовать, поддерживать и уступать друг другу, даже когда "очень не хочется". Кроме того, необходимо признавать свои ошибки, уметь просить прощения и прощать.

Супружеская жизнь – это наибольшее удовольствие из тех, что я испытывал! Найти, влюбиться, побороть преграды и быть вместе! Возможно, мы еще несовершенны, но ведь нет предела совершенству! Мы учимся, мы работаем, мы боремся и отстаиваем, мы любим и наслаждаемся,

– чувственно написал Сергей Танчинец.

Лидер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поблагодарил Анну за семейную жизнь и двоих детей, которых ему родила жена – старшую дочь Настю и младшего сына Лукьяна.

Фото Сергея Танчинца с женой и детьми