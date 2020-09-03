Популярна телеведуча Леся Нікітюк швидко завоювала любов і прихильність глядачів. Зірка часто наголошує, що обожнює свою роботу, однак про те, щоб піти з телебачення заради грошей, все ж говорить.

32-річна Леся Нікітюк швидко стала успішною і відомою. Вона ведуча рейтингових проєктів "Хто зверху?" та "Le Маршрутка", які приносять їй не лише визнання, а й чималий дохід. Знаменита білявка зізналася, заради якої суми готова зникнути з телеекранів. Про це пише "Радіо Люкс".

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Леся Нікітюк розуміє, що гроші й народна любов не замінять сімейного тепла та радощів материнства, проте ставати домогосподаркою вона не планує за жодних обставин. Знаменитість пропагує те, щоб жінка розвивалась і досягала своїх цілей, тому ні за які гроші не готова піти з телебачення.

Безумовно, жодні гроші і кар'єра не замінять сімейного затишку й дітей. Але особисто я за те, щоб жінка працювала і розвивалася. Стати домогосподаркою не змогла б за жодні гроші. Надто люблю те, чим займаюсь,

– пояснила Леся Нікітюк.

Зірка родом з Хмельницького не приховує, що в дитинстві її не балували коштовними подарунками, а від мами вона часто чула: "Це дуже дорого". Вона пригадала, як годинами ходила магазинами чи базаром і шукала, де дешевше. Відтоді вона поставила собі за мету – жити краще.

Проте навіть у статусі зірки Леся Нікітюк не розкошує, як запевняє сама: "Можу скоригувати свій бюджет так, що виживу й на 200, і на 20 тисяч гривень".