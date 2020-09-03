Популярная телеведущая Леся Никитюк быстро завоевала любовь и расположение зрителей. Звезда часто отмечает, что обожает свою работу, однако о том, чтобы уйти с телевидения ради денег, все же говорит.

32-летняя Леся Никитюк быстро стала успешной и известной. Она ведущая рейтинговых проектов "Кто сверху?" и "Le Маршрутка", которые приносят ей не только признание, но и немалый доход. Знаменитая блондинка призналась, ради какой суммы готова исчезнуть с телеэкранов. Об этом пишет "Радио Люкс".

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Леся Никитюк понимает, что деньги и народная любовь не заменят семейного тепла и радостей материнства, однако становиться домохозяйкой она не планирует ни при каких обстоятельствах. Знаменитость пропагандирует то, чтобы женщина развивалась и достигала своих целей, поэтому ни за какие деньги не готова уйти с телевидения.

Безусловно, никакие деньги и карьера не заменят семейного уюта и детей. Но лично я за то, чтобы женщина работала и развивалась. Стать домохозяйкой не смогла бы ни за какие деньги. Слишком люблю то, чем занимаюсь,

– объяснила Леся Никитюк.

Звезда родом из Хмельницка не скрывает, что в детстве ее не баловали дорогими подарками, а от мамы она часто слышала: "Это очень дорого". Она вспомнила, как часами ходила по магазинам или базару и искала, где дешевле. С тех пор она задалась целью – жить лучше.

Однако даже в статусе звезды Леся Никитюк не шикует, как уверяет сама: "Могу скорректировать свой бюджет так, что выживу и на 200, и на 20 тысяч гривен".