Українська співачка Оля Цибульська вражає шанувальників не лише вишуканими вечірніми сукнями, а й надзвичайно сексуальними образами. Днями зірка поділилася гарячим фото, де у купальнику ефектно виходить з басейну.

Наразі артистка не поспішає відправлятися у літню відпустку за кордон, а натомість проводить вільний час у відпочинкових комплексах столиці. Вона плаває в басейні та приймає сонячні ванни, а на особистій інстаграм-сторінці ділиться еротичними кадрами.

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Цибульська постала перед камерою, виходячи з басейну, у відвертому бікіні з леопардовим принтом, що підкреслило її пишні груди та оголило апетитні сідниці. Вбрання закцентувало увагу на спокусливих формах Олі, що неабияк потішило шанувальників.

На пальці у співачки бачимо розкішну каблучку. Коротке волосся вона вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи природну красу. Завершила сексуальний образ сонцезахисними окулярами з темними лінзами.

"Коти бояться води. Киці не бояться нічого", – еротично підписала світлину Оля.

Багатотисячна аудиторія підписників знаменитості не скупилася на коментарі та лайки. Прихильники зазначають, що співачка, як завжди, виглядає неперевершено та залишають компліменти: "Як завжди прекрасна", "Класно виглядаєте", "Красуня".