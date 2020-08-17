Украинская певица Оля Цибульская поражает поклонников не только изысканными вечерними платьями, но и чрезвычайно сексуальными образами. На днях звезда поделилась горячим фото, где в купальнике эффектно выходит из бассейна.

Пока артистка не спешит отправляться в летний отпуск за границу, а вместо этого проводит свободное время в комплексах отдыха столицы. Она плавает в бассейне и принимает солнечные ванны, а на личной инстаграм-странице делится эротическими кадрами.

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Цибульская предстала перед камерой, выходя из бассейна, в откровенном бикини с леопардовым принтом, которое подчеркнуло ее пышную грудь и обнажило аппетитные ягодицы. Наряд акцентировал внимание на соблазнительных формах Оли, что очень позабавило поклонников.

На пальце у певицы видим роскошное кольцо. Короткие волосы она уложила ровно, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя естественную красоту. Завершила сексуальный образ солнцезащитными очками с темными линзами.

"Кошки боятся воды. Кошки не боятся ничего", – эротично подписала фотографию Оля.

Многотысячная аудитория подписчиков знаменитости не скупилась на комментарии и лайки. Поклонники отмечают, что певица, как всегда, выглядит великолепно, и оставляют комплименты: "Как всегда прекрасна", "Классно выглядите", "Красавица".