25-річна британська модель переїжджає з одного курорту на інший, не залишаючи жодну з мальовничих локацій без уваги. На Мальдівах Демі Роуз влаштувала ефектну зйомку, поставши у сукні з леопардовим принтом без бюстгальтера.

Перед 15-мільйонною аудиторією в інстаграмі Демі Роуз показала нове розкішне фото у звабливому образі. Модель позувала на піщаному березі океану в зухвалій сукні, яка підкреслювала всі її принади та апетитні форми.

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Так, блогерка обрала обтислу довгу сукню з леопардовим принтом і розрізом до стегон. Під легке вбрання на зав'язці вона не стала одягати бюстгальтер, тому пишні груди виглядали максимально відверто. Проте цього разу Демі Роуз вирішила акцентувати не на бюсті, а на великих сідницях, які ледь втиснула в приталену сукню.

Модель позувала босоніж на піску, обернувшись до камери спиною. Тонка талія зірки і пружні сідниці виглядали в кадрі фантастично. Еротичності додало довге розпущене волосся зірки інстаграму, яке розвівалось на вітрі. Цей допис оцінили лайками понад 200 тисяч шанувальників.

"Я вірю, що ми красивіші, коли постійно позбуваємось від себе старих і рухаємось до нового світла", – символічно написала Демі Роуз.



Демі Роуз у леопардовій сукні / Фото Instagram / @demirose