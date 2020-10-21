25-летняя британская модель переезжает с одного курорта на другой, не оставляя ни одну из живописных локаций без внимания. На Мальдивах Деми Роуз устроила эффектную съемку, представ в платье с леопардовым принтом без бюстгальтера.

Перед 15-миллионной аудиторией в инстаграме Деми Роуз показала новое роскошное фото в обольстительном образе. Модель позировала на песчаном берегу океана в дерзком платье, которое подчеркивало все ее прелести и аппетитные формы.

Читайте также В откровенном платье: Деми Роуз похвасталась пышными формами – жаркое фото

Так, блогерша выбрала обтягивающее длинное платье с леопардовым принтом и разрезом до бедер. Под легкий наряд на завязке она не стала надевать бюстгальтер, поэтому пышная грудь выглядела максимально откровенно. Однако на этот раз Деми Роуз решила акцентировать не на бюсте, а на больших ягодицах, которые едва вместила в приталенное платье.

Модель позировала босиком на песке, обернувшись к камере спиной. Тонкая талия звезды и упругие ягодицы смотрелись в кадре фантастически. Эротичности придали длинные распущенные волосы звезды Инстаграма, которые развевались на ветру. Это сообщение оценили лайками более 200 тысяч поклонников.

"Я верю, что мы становимся красивее, когда постоянно избавляемся от себя старых и двигаемся к Новому Свету", – символично написала Деми Роуз.



Демі Роуз у леопардовій сукні / Фото Instagram / @demirose