27 квітня – Лазарева субота в Україні: головні заборони на цей день

Традиційно у шостий тиждень Великого посту відзначається Лазарева субота. Цьогоріч свято припало на сьогодні, 27 квітня. У цей день люди йдуть до церкви, моляться та причащаються. Вважається, що так можна вилікуватися від хвороб.

Деякі віряни сьогодні починають святити вербові гілочки, адже вже завтра буде Вербна неділя. Більше інформації про Лазареву суботу, зокрема про заборони, читайте на сайті LifeStyle 24.

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Лазарева суботу: історія свята

Лазар – це друг Ісуса Христа. Він мав двох сестер, Марію та Марфу, й проживав поблизу Єрусалима, у селі Віфанія. Господь часто приходив до них в гості. Якось Лазар занедужав, Син Божий відправився до нього, але вже було пізно – чоловік помер. Аж раптом відбулося справжнє чудо. Річ у тім, що Ісус Христос воскресив свого друга. Сталося це саме у суботу.

Коли Господь входив у Єрусалим, люди раділи та кидали йому під ноги пальмові гілочки. Тоді й було прийнято рішення вбити Христа. Лазар помер через 30 років після воскресіння, за життя також був єпископом на Кіпрі.

Що не можна робити

Заборонено гучно розважатися.

Не можна займатися важкою фізичною працею та прибирати у будинку.

Краще відкласти роботу у саду або на городі на інший день.

Не варто займатися рукоділлям: шити, вишивати, в'язати.

Що можна їсти у Лазареву суботу

В Україні досі триває Великий піст. Однак у Лазареву суботу його правила не такі суворі. Зокрема, дозволяється вживати рибу, гарячі страви з олією та пити вино. Слід пам'ятати, що вже у понеділок починається Страсний тиждень. У цей період віряни дотримуються суворого посту. У храмах згадуються останні дні життя Ісуса Христа перед розп'яттям на хресті.