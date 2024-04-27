Некоторые верующие сегодня начинают святить вербовые веточки, ведь уже завтра будет Вербное воскресенье. Больше информации о Лазаревой субботе, в частности о запретах, читайте на сайте LifeStyle 24.

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Лазарева суббота: история праздника

Лазарь – это друг Иисуса Христа. Он имел двух сестер, Марию и Марфу, и проживал вблизи Иерусалима, в селе Вифания. Господь часто приходил к ним в гости. Однажды Лазарь заболел, Сын Божий отправился к нему, но уже было поздно – мужчина умер. Но вдруг произошло настоящее чудо. Дело в том, что Иисус Христос воскресил своего друга. Произошло это именно в субботу.

Когда Господь входил в Иерусалим, люди радовались и бросали ему под ноги пальмовые веточки. Тогда и было принято решение убить Христа. Лазарь умер через 30 лет после воскресения, при жизни также был епископом на Кипре.

Что нельзя делать

Запрещено громко развлекаться.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и убирать в доме.

Лучше отложить работу в саду или на огороде на другой день.

Не стоит заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.

Что можно есть в Лазареву субботу

В Украине до сих пор продолжается Великий пост. Однако в Лазареву субботу его правила не такие строгие. В частности, разрешается употреблять рыбу, горячие блюда с маслом и пить вино. Следует помнить, что уже в понедельник начинается Страстная неделя. В этот период верующие придерживаются строгого поста. В храмах вспоминаются последние дни жизни Иисуса Христа перед распятием на кресте.