Українська співачка та народна артистка Катерина Бужинська сьогодні, 13 серпня, святкує день народження. Зірці виповнюється 41 рік. Знаковий день вона провела в компанії друзів, а для святкування обрала ніжну лавандову сукню.

Знаменита артистка для святкування дня народження відправилась на Дніпропетровщину в розкішний заміський комплекс на березі річки. Як зізналась Катерина Бужинська в інстаграмі, такий подарунок для неї підготували куми та друзі. Проте чоловіка Дімітара, двійнят та доньки від першого шлюбу Олени з іменинницею не було.

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Друзі задарували Катерину Бужинську величезними букетами квітів, підготували фотозону з кульок фіолетових відтінків та апетитний торт. На святковому столі співачки знайшлось місце й для сала, яке, як наголосила сама зірка, стало найголовнішою стравою.

Образ Катерини Бужинської

Для святкування 41-річчя виконавиця обрала лавандову сукню довжини міді з воланом внизу. Лаконічне вбрання вигідно підкреслювало струнку фігуру іменинниці завдяки широкому поясу. Білявка довершила образ фіолетовим обручем, прикрасами та яскравим макіяжем. Вона не стримувала свого захоплення від торжества в колі близьких й щиро усміхалась на камеру.

Схоже, на святі був дрес-код, адже всі гості обрали одяг лавандового кольору й навіть квіти підібрали у відповідній колірній гамі.

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