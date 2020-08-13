Украинская певица и народная артистка Екатерина Бужинская сегодня, 13 августа, празднует день рождения. Звезде исполняется 41 год. Знаковый день она провела в компании друзей, а для празднования выбрала нежное лавандовое платье.

Знаменитая артистка для празднования дня рождения отправилась на Днепропетровщину в роскошный загородный комплекс на берегу реки. Как призналась Екатерина Бужинская в инстаграме, такой подарок для нее подготовили кумовья и друзья. Однако мужа Димитара, двойняшек и дочери от первого брака Елены с именинницей не было.

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Друзья задарили Екатерину Бужинскую огромными букетами цветов, подготовили фотозону из шариков фиолетовых оттенков и аппетитный торт. На праздничном столе певицы нашлось место и для сала, которое, как отметила сама звезда, стало главным блюдом.

Образ Екатерины Бужинской

Для празднования 41-летия исполнительница выбрала лавандовое платье длины миди с воланом внизу. Лаконичный наряд выгодно подчеркивал стройную фигуру именинницы благодаря широкому поясу. Блондинка довершила образ фиолетовым обручем, украшениями и ярким макияжем. Она не сдерживала своего восхищения от торжества в кругу близких и искренне улыбалась на камеру.

Похоже, на празднике был дресс-код, ведь все гости выбрали одежду лавандового цвета и даже цветы подобрали в соответствующей цветовой гамме.

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