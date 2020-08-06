Хореограф и участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева вчера, 5 августа, отметила 32-й день рождения. Праздник беременная танцовщица провела в компании подруг без мужа и дочки, а для выхода выбрала нежное белое платье.

Илона Гвоздева на последнем сроке беременности не только не отказывается от заграничных путешествий, но и появляется на паркете талант-шоу "Танцы со звездами". Поэтому летние прогулки по Киеву для знаменитости – отдых от напряженного графика. В день рождения она собрала подруг по случаю 32-летия, а в инстаграме показала, как прошла девичья вечеринка.

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Илона Гвоздева устроила праздник в изысканном ресторане столицы с видом на Днепр. День рождения беременная звезда отметила в женской компании, а вот мужа Ивана и 5-летнюю дочь Валерию оставила дома. Она призналась, что с подругами видится крайне редко, поэтому такой вечер для нее стал по-настоящему особенным. Торжество не обошлось без роскошных букетов роз, праздничного торта и прохладных коктейлей.

"Спасибо, мои родные, за вчерашний день, вечер, ужин, девичьи задушевные разговоры, невероятно красивые фото, и до встречи в следующий раз. Редко, но так кайфово", – написала именинница под праздничными фото.



Илона Гвоздева отпраздновала 32-летие с подругами / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

Образ Илоны Гвоздевой

Для девичьей вечеринки танцовщица выбрала романтический и женский look, который выгодно подчеркнул ее загар после отдыха в Турции. На ней белое платье длины миди свободного кроя на тонких бретелях. Под наряд с вышитыми вставками она выбрала кружевное белье, которое гармонично сочеталось с платьем.

Похоже, Илона Гвоздева обожает сдержанный стиль без лишних деталей, ведь свой праздничный аутфит она дополнила лишь нежной цепочкой на шее и лаконичными серьгами. Волосы хореограф оставила распущенными, а на лицо нанесла легкий макияж. Дресс-код на празднике был в светлых цветах, ведь все подруги Илоны Гвоздевой сделали ставку на белый и позировали с ней в стильных платьях или блузах.

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