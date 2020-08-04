Известный украинский хореограф Илона Гвоздева недавно поразила поклонников и телезрителей шоу "Танцы со звездами" своим решением участвовать в танцевальном шоу. Танцовщица станет наставницей телеведущего Дмитрия Танковича, который принял вызов от участницы дуэта "НеАнгелы" Славы Каминской.

Илона Гвоздева на своей странице в инстаграме опубликовала сообщение, в котором отметила, что участвует в шоу на последних месяцах беременности. В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни с нетерпением ждут появления любимой танцовщицы, другие же шокированы таким решением и всячески пытаются рассказать знаменитости минусы такого выбора.

Читайте также Танцы со звездами: беременная Илона Гвоздева выйдет на паркет с Дмитрием Танковичем

Известно, что хореограф продолжает танцевать всю свою беременность, также не покидала свое любимое дело Гвоздева и во время первой беременности. Знаменитость решила не молчать и ответила своим хейтерам в инстаграм-сторис.

"Все хейтеры или недоброжелатели, которые несут негативные комментарии, я хочу вам сказать, что участвовать в проекте – мое личное дело. Как я буду танцевать, что я буду танцевать, как будет развиваться мой малыш – это также мое личное дело. Тем, кому это не доставляет никакой радости, я могу пожелать только здоровья, позитивных мыслей. Живите сегодня, сейчас, развивайтесь, любите, меньше накапливайте негативные эмоции на людей, которых вы не знаете. Всем мира и добра. Будьте проще и к вам потянутся люди", – написала Гвоздева.

По словам танцовщицы, если отбросить крайности, то можно уверенно сказать, что для большинства женщин умеренная танцевальная активность может существенно улучшить общее самочувствие, повысить настроение и просто подарить какое-то количество беззаботных минут.

Танцы уменьшают уровень тревожности, улучшают работу мозга, чувство баланса и координации, добавляют уверенности в себе, позволяют поддерживать здоровый тонус и эластичность мышц, повышают выносливость.

Недавно Илона Гвоздева делилась с подписчиками в комментариях чувственным видео, на котором показала ультразвуковое исследование. Знаменитость ждет появления мальчика. Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Вместе с мужем воспитывает дочь, которой сейчас пять лет.