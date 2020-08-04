Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова нещодавно вразила прихильників та телеглядачів шоу "Танці з зірками" своїм рішенням брати участь в танцювальному шоу. Танцівниця стане наставницею телеведучого Дмитра Танковича, який прийняв виклик від учасниці дуету "НеАнгели" Слави Камінської.

Ілона Гвоздьова на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала допис, в якому зазначила, що бере участь в шоу на останніх місяцях вагітності. В коментарях підписники розділилися на два табори: одні з нетерпінням чекають на появу улюбленої танцівниці, інші ж шоковані таким рішенням та усіляко намагаються розповісти знаменитості мінуси такого вибору.

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Відомо, що хореографиня продовжує танцювати всю свою вагітність, також не покидала своєї улюбленої справи Гвоздьова і під час першої вагітності. Знаменитість вирішила не мовчати, тож відповіла своїм хейтерам в інстаграм-сторіс.

"Всі хейтери, або недоброзичливці, які несуть негативні коментарі, я хочу вам сказати, що брати участь в проєкті – моя особиста справа. Як я буду танцювати, що я буду танцювати, як буде розвиватися мій малюк – це також моя особиста справа. Тим, кому це не доставляє ніякої радості, я можу побажати лише здоров'я, позитивних думок. Живіть сьогодні, зараз, розвивайтеся, любіть, менше накопичуйте негативні емоції на людей, яких ви не знаєте. Всім миру і добра. Будьте простішими і до вас потягнуться люди", – написала Гвоздьова.

За словами танцівниці, якщо відкинути крайнощі, то можна впевнено сказати, що для більшості жінок помірна танцювальна активність може істотно поліпшити загальне самопочуття, підвищити настрій, і просто подарувати якусь кількість безтурботних хвилин.

Танці зменшують рівень тривожності, покращують роботу мозку, почуття балансу і координації, додають впевненості в собі, дозволяють підтримувати здоровий тонус і еластичність м'язів, підвищують витривалість.

Нещодавно Ілона Гвоздьова поділася з підписниками в коментарях чуттєвим відео, на якому показала ультразвукове дослідження. Знаменитість чекає на появу хлопчика. Гвоздьова одружена з Іваном Хомячуком. Разом із чоловіком виховує донечку, якій зараз п’ять років.