Хореографиня та учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вчора, 5 серпня, відзначила 32-й день народження. Свято вагітна танцівниця провела в компанії подруг без чоловіка та доньки, а для виходу обрала ніжну білу сукню.

Ілона Гвоздьова на останньому терміні вагітності не лише не відмовляється від закордонних подорожей, а й з'являється на паркеті талант-шоу "Танці з зірками". Тому літні прогулянки Києвом для знаменитості при надії – відпочинок від напруженого графіка. У день народження вона зібрала подруг з нагоди 32-річчя, а в інстаграмі показала, як відбулась дівоча вечірка.

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Ілона Гвоздьова влаштувала свято у вишуканому ресторані столиці з видом на Дніпро. День народження вагітна зірка відзначила в жіночій компанії, а от чоловіка Івана та 5-річну доньку Валерію залишила вдома. Вона зізналась, що з подругами бачиться вкрай рідко, тому такий вечір для неї став по-справжньому особливим. Торжество не обійшлось без розкішних букетів троянд, святкового торта та прохолодних коктейлів.

"Дякую, мої рідні, за вчорашній день, вечір, вечерю, дівочі задушевні розмови, шалено красиві фото, і до зустрічі наступного разу. Рідко, але так кайфово", – написала іменинниця під святковими фото.



Ілона Гвоздьова відсвяткувала 32-річчя з подругами / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

Образ Ілони Гвоздьової

Для дівочої вечірки танцівниця обрала романтичний та жіночий look, який вигідно підкреслив її засмагу після відпочинку в Туреччині. На ній біла сукня довжини міді вільного крою на тонких бретелях. Під вбрання з вишитими вставками вона обрала мереживну білизну, яка гармонійно поєднувалась з сукнею.

Схоже, Ілона Гвоздьова обожнює стриманий стиль без зайвих деталей, адже свій святковий аутфіт вона доповнила лише ніжним ланцюжком на шиї та лаконічними сережками. Волосся хореографиня залишила розпущеним, а на обличчя нанесла легкий макіяж. Дрес-код на святі був у світлих кольорах, адже всі подруги Ілони Гвоздьової зробили ставку на білий та позували з нею у стильних сукнях чи блузах.

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