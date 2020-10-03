Американський актор та співак Дональд Гловер, що виступає під сценічним ім'ям Childish Gambino, нещодавно повідомив, що втретє став батьком. Окрім цього, артист та його дружина Мішель Вайт планують всиновити дитину.

Актор, режисер, автор пісень та співак Дональд Гловер, що отримав дві музичні премії Греммі за пісню This is America, став батьком в третій раз. Про це він розповів Міхаель Коел в інтерв'ю журналу GQ.

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Дональд Гловер розповів, що дитина народилась саме під час пандемії коронавірусу. Він також поділився зізнанням, що перші дні малюка проходили на тлі протестів через вбивство Джорджа Флойда.

Я лежав на лікарняному ліжку. Мій син щойно народився, близько години тому, а я переглядав відео з Джорджем Флойдом. Це був дуже дивний момент,

– розповів Дональд Гловер.

Окрім того, співак зізнався, що хотів би донечку. Батьки трьох дітей, Дональд та його дружина Мішель Вайн хочуть всиновити четверту дитину.

Особисте життя Дональда Гловера

Зазначимо, що Дональд Гловер ніколи публічно не оголошував новин стосовно свого особистого життя. На врученні Еммі 2017 року співак на церемонії вручення подякував Мішель Вайт за підтримку та любов, тому дав зрозуміти шанувальникам, що в нього є романтичні стосунки.

Також минулого року він назвав її своєю дружиною, хоча ніколи раніше не носив обручки на світських заходах. Як виявилося згодом, пара живе в громадянському шлюбі та виховує тепер вже трьох дітей.