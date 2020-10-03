Американский актер и певец Дональд Гловер, выступающий под сценическим именем Childish Gambino, недавно сообщил, что в третий раз стал отцом. Кроме этого, артист и его жена Мишель Уайт планируют усыновить ребенка.

Актер, режиссер, автор песен и певец Дональд Гловер, получивший две музыкальные премии Грэмми за песню This is America, стал отцом в третий раз. Об этом он рассказал Михаэль Коэл в интервью журналу GQ.

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Дональд Гловер рассказал, что ребенок родился именно во время пандемии коронавируса. Он также поделился признанием, что первые дни малыша проходили на фоне протестов из-за убийства Джорджа Флойда.

Я лежал на больничной койке. Мой сын только что родился, около часа назад, а я просматривал видео с Джорджем Флойдом. Это был очень странный момент,

- сказал Дональд Гловер.

Кроме того, певец признался, что хотел бы дочь. Родители троих детей, Дональд и его жена Мишель Вайн, хотят усыновить четвертого ребенка.

Личная жизнь Дональда Гловера

Отметим, что Дональд Гловер никогда публично не объявлял новостей относительно своей личной жизни. На вручении Эмми 2017 года певец на церемонии вручения поблагодарил Мишель Уайт за поддержку и любовь, поэтому дал понять поклонникам, что у него есть романтические отношения.

Также в прошлом году он назвал ее своей женой, хотя никогда раньше не носил обручальные кольца на светских мероприятиях. Как оказалось впоследствии, пара живет в гражданском браке и воспитывает теперь уже троих детей.