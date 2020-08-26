У лакованих штанах: Надя Дорофєєва вразила провокативним образом – сексуальне фото
Співачка та екссолістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва показала зухвалий образ, який розбурхав мережу. Зірка постала у лакованих штанах та топі, ефектно засвітивши свою фігуру.
Одна з найсексуальніших зірок вітчизняного шоу-бізнесу продемонструвала провокативний образ в інстаграм-профілі. Якщо для повсякденних виходів Надя Дорофєєва обирає комфортний одяг оверсайз, то для зйомок чи публічних появ – найзухваліші look.
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Так, співачка приміряла чорні лаковані штани з високою талією та пікантними розрізами замість кишеней. Верх образу – топ тілесного кольору, який практично зливався зі шкірою зірки. Проте виділити бюст вона вирішила завдяки шкіряній портупеї на широких ременях з масивними застібками.
На фото Надя Дорофєєва опустила погляд вниз, що дозволило гарно показати розкішну зачіску з легкими локонами. Макіяж співачка зробила у нюдових тонах, підкресливши губи помадою.
"Кому там що не подобається – підходь, покараю", – зухвало написала Надя Дорофєєва, викликавши справжній ажіотаж у коментарях.