Ви захочете їх посадити: 5 квітів, які постійно цвітуть

Кожному господарю чи господині хочеться, щоб їхні рослини милували око своїм цвітом увесь рік. Такі квіти справді є – дізнавайтесь про них далі.

Кімнатні рослини не тільки прикрашають дім і створюють гарну атмосферу, але й насичують кімнати киснем. Та хочеться мати в домі такі квіти, що будуть цвісти весь час. Їхній перелік зібрав 24 Канал.

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Квіти, які цвітуть весь час

Бегонія. Ця квітка невибаглива у догляді, але більше любить тепло та вологу. Бегонія не потребує обприскування, лиш інколи можна підрізати пагони. Бегонію можна висаджувати як у саду, так і вдома. Їй подобається розсіяне світло – так вона зберігає свою красу, а квіти не вигорають.



Бегонія / Фото Pixabay

Хризантема. Хризантема – яскрава квітка, яка любить світло та частий полив. Вона здатна адаптовуватися до різної температури, тому може витримувати не більш як 5-градусні морози взимку. Найчастіше хризантеми цвітуть з літа до (і під час) зими. Ці квітки можна вирощувати не лише в саду, але й в дома.



Хризантема / Фото Pixabay

Антуріум. Це оригінальна квітка, форма якої нагадує серце, а структура – глянець. Вона любить вологу, тому її слід обприскувати відстояною водою, а також попіклуватися про добрива. Щоб антуріум цвів взимку, температура має бути не нижче за 15 градусів тепла.



Антуріум / Фото Pixabay

Герань. Це класична рослина, яку можна виростити й вдома, і в саду. Для кращої квітучості герань варто удобрювати, рідко, але багато поливати. Герань любить світло й повітря, тому влітку їх можна пересаджувати в ґрунт або ставити на підвіконня. Зауважте, що герань можна сплутати з пеларгонією, та останні не стійкі зимою.



Герань / Фото Pixabay

Фіалка. Кімнатні фіалки або сенполії можуть цвісти весь рік, але за ними слід ретельно доглядати. Поливати фіалку найкраще раз у тиждень, але шляхом додавання води у піддон. Фіалки люблять розсіяне свято.



Фіалка / Фото Pixabay

Гібіскус. Це чагарник, що стійкий до зими. Рослину треба часто поливати та обприскувати, інакше вона скидатиме квіти. Гібіскус любить світло та добре відреагує на підживлення.



Гібіскус / Фото Pixabay