Дім із квітковими рослинами виглядає значно краще, бо вони озеленюють приміщення та додають затишку. Але іноді просто немає часу за ними доглядати. Можна посадити ті квіти, які не потрібно часто поливати. Які саме – підкаже 24 Канал.

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Квіти, які не треба часто поливати

Кактуси – це ті рослини, які не люблять зайвої вологи й можуть легко згнити від перезаливу. Рекомендується поливати їх раз у тиждень влітку та раз на місяць взимку. Ці рослини краще поставити на добре освітлене підвіконня, бо вони потребують сонця.



Кактус / Фото Canva

Алое – це рослина з м'ясистими листками або стеблами, які накопичують воду у своїх тканинах. Вона також не потребує багато води та може бути пошкодженою від перезаливу. Тому треба бути обережним із поливом і дивитися по їхньому стану.



Алоє / Фото Canva

Фіалки. Ці квіткові рослини потрібно час від часу поливати, втім вони не люблять надмірної вологи. Рекомендується поливати їх два рази на тиждень. Водночас слідкуємо, щоб земля завжди була вологою, але не мокрою.



Фіалка / Фото Asterias

Герань. Її все ж таки потрібно періодично поливати. Втім, не треба допускати воду до затримки в ґрунті, бо це може призвести до гниття коріння. Варто поливати герань двічі на тиждень влітку й раз на тиждень взимку.



Герань / Фото Canva

Каланхое гарно й рясно цвіте навіть у холодні пори року. Рослина має велику кількість вологи в листі, тому її не треба часто поливати. Каланхое також добре витримує різкі перепади температури та нормально реагує на затінені місця.



Каланхое / Фото Canva

Хлорофітум – та рослина, якій все одно на полив. Якщо ви забудете полити її, то нічого не втратите. Він буде рости добре у різних умовах: на сонці, і в тіні, під палючим сонцем та на протязі.



Хлорофітум / Фото Momtrends

Сансевієрія, у народі кажуть "щучий хвіст" – рослина, яка гарно росте на сонці та в тіні, стійка до сухості та протягів. Її практично не потрібно поливати. Поливати варто тоді, коли верхній шар землі стане помітно сухим.



Сансевієрії / Фото Xpert