Дом с цветочными растениями выглядит гораздо лучше, потому что они озеленяют помещение и добавляют уют. Но иногда просто нет времени за ними ухаживать. Можно посадить те цветы, которые не нужно часто поливать. Какие именно – подскажет 24 Канал.

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Цветы, которые не нужно часто поливать

Кактусы – это те растения, которые не любят лишнюю влагу и могут легко сгнить от перезалива. Рекомендуется поливать раз в неделю летом и раз в месяц зимой. Эти растения лучше поставить на хорошо освещенный подоконник, потому что они нуждаются в солнце.



Кактус / Фото Canva

Алое – это растение с мясистыми листьями или стеблями, накапливающими воду в своих тканях. Она также не требует много воды и может быть повреждена от перезалива. Поэтому нужно быть осторожным с поливом и смотреть по их состоянию.



Алое / Фото Canva

Фиалки. Эти цветочные растения нужно время от времени поливать, впрочем, они не любят чрезмерной влаги. Рекомендуется поливать их дважды в неделю. В то же время следим, чтобы земля всегда была влажной, но не мокрой.



Фиалка / Фото Asterias

Герань. Ее все же нужно периодически поливать. Впрочем, не следует допускать воду к задержке в почве, так как это может привести к гниению корней. Следует поливать герань дважды в неделю летом и раз в неделю зимой.



Герань / Фото Canva

Каланхоэ красиво и обильно цветет даже в холодное время года. Растение имеет большое количество влаги в листьях, поэтому его не нужно часто поливать. Каланхоэ хорошо выдерживает резкие перепады температуры и нормально реагирует на затененные места.



Каланхоэ / Фото Canva

Хлорофитум – то растение, которому все равно на полив. Если вы забудете ее полить, то ничего не потеряете. Он будет расти хорошо в разных условиях: на солнце, и в тени, под палящим солнцем и на протяжении.



Хлорофитум / Фото Momtrends

Сансевиерия, в народе говорят "щучий хвост" – растение, которое хорошо растет на солнце и в тени, устойчиво к сухости и сквознякам. Ее практически не нужно поливать. Поливать следует тогда, когда верхний слой земли станет заметно сухим.



Сансевиерии / Фото Xpert