Що варто знати про цей нейл-тренд, чим квадратні нігті відрізняються від squoval і як зробити таку форму вдома – розповіло видання Vogue.
Що таке квадратні нігті?
Квадратна форма нігтів характеризується рівним, пласким вільним краєм. Чіткі лінії та виражені кути формують її впізнаваний стиль. Б'юті-майстри зазначають, що квадратні нігті добре пасують власницям вузької нігтьової пластини. Така форма підходить для нігтів будь-якої довжини, однак нині особливо актуальними є середня та довша.
Квадратні нігіт / Фото з Pinterest
Чим квадрат відрізняється від squoval? Squoval – це форма, що поєднує риси квадрата та овалу. Як пояснюють експерти, ключова відмінність полягає в кутах: у класичного квадрата вони чіткі та прямі, тоді як squoval має м'якші, злегка заокруглені лінії.
Квадратна форма нігтів та squoval / Фото з Pinterest
Як зробити ідеальні квадратні нігті вдома?
- Передусім варто надати нігтям середню довжину. Також майстри манікюру радять відсунути кутикулу апельсиновою паличкою або металевим пушером – це допоможе візуально подовжити нігтьову пластину.
- Далі потрібно підпиляти вільний край прямою лінією, рухаючи пилочку в одному напрямку. Зокрема, можна використовувати дрібнозернисту пилочку, щоб досягти акуратної форми.
- Після цього варто злегка зашліфувати кути – це допоможе прибрати надмірну гостроту та запобігти сколам і зачіпкам.
- Якщо ви бажаєте зробити кольоровий манікюр, то раніше видання Cosmopolitan назвало трендові відтінки лаку на весну 2026 року. Серед них – молочний, пастельно-рожевий, лавандовий, сірий, відтінок шавлії, класичний червоний, а також так званий "джинсовий" манікюр.