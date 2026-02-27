Видання Cosmopolitan зібрало найтрендовіші відтінки манікюру на весну 2026 року – від ніжних пастельних до яскравих і сміливих відтінків, щоб кожна могла знайти свій ідеальний варіант.

Беззаперечна база – молочний манікюр, який залишається актуальним у будь-який сезон.

Молочний манікюр / Фото з Pinterest

Ще одна позачасова класика для теплої пори року – пастельно-рожевий манікюр, ніжний і універсальний водночас.

Пастельно-рожевий манікюр / Фото з Pinterest

Зауважимо, що жіночий журнал VogueUA писав, що у 2026 році в моду повертається квадратна форма нігтів.

Серед трендових варіантів варто звернути увагу й на лавандовий манікюр – легкий, свіжий і по-весняному романтичний.

Лавандовий манікюр / Фото з Pinterest

Який колір обрати тим, хто любить яскраві акценти?

Цього сезону в моді – сірий манікюр.

Сірий манікюр / Фото з Pinterest

Серед трендів також – колір шавлії (sage green). Це спокійний сіро-зелений відтінок, натхненний кольором сухого листя шавлії.

Манікюр кольору шавлії / Фото з Pinterest

Безпрограшна класика – червоний манікюр. Навесні особливо ефектно виглядатимуть теплі відтінки червоного.

Червоний манікюр / Фото з Pinterest

Ще один актуальний варіант – манікюр у "джинсовому" стилі. Як пояснило видання Stylist, йдеться не про звичний пастельно-блакитний, а про відтінки, натхненні денімом: від глибокого індиго до світлого кольору джинсів чи навіть ефекту "варених" тканин.

Приклади манікюру у "джинсовому" стилі / Фото з Pinterest

