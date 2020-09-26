Режисер одного з найрейтинговіших вітчизняних фільмів 2020 року "Мої думки тихі" Антоніо Лукіч представив тизер до своєї нової кінострічки. Стрічка "Люксембург, Люксембург" показує життєву історію двох близнюків. Головні ролі зіграють учасники гурту "Курган і Agregat".

Тизер до другої повнометражної картини режисера вже з'явився на ютуб-сторінці кінопродакшну ForeFilms.

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У фільмі показана історія двох братів Колі та Васі, які вирушають у тривалу подорож до Люксембургу. Там один із них мріє познайомитися з батьком, якого не бачив із п’ятирічного віку, а інший прагне за будь-що ухилитися від цієї зустрічі.

Головних персонажів зіграють Раміл та Аміл Насірови – учасники музичної групи Курган і Agregat". Режисер Антоніо Лукіч в інтерв'ю виданню The Village наголосив, що саме їх хотів би бачити у своєму фільмі в цих ролях.

Для мене головне, що вони мають органічний вигляд у кадрі. Вони просто неймовірні. Вони смішні. Ти можеш дивитися кадри з ними навіть без звуку, і буде зрозуміло, що відбувається

– розповів він.

Також у стрічці "Люксембург, Люксембург" буде зніматися й третій співзасновник "Курган і Agregat" Євген Володченко. Режисер пообіцяв, що на екрані з'явиться і виконавець головної ролі в його попередній картині "Мої думки тихі" актор Андрій Лідаговський.

Тизер фільму "Люксембург, Люксембург": дивіться відео

Зйомки стрічки заплановані на березень-травень 2021 року. Головний лейтмотив Лукіч визначив так: "Маленькі люди їдуть у маленьку країну". Наразі планується, що частину зйомок фільму – орієнтовно 4 дні – команда стрічки проведе в Люксембурзі.

Що відомо про український гурт "Курган і Agregat"

Це український хіп-хоп гурт з Харківської області. Учасниками є близнюки Раміл й Аміл Насірови та Євген Володченко. Перші пісні вони записували на диктофон мобільного телефону, згодом почали публікувати кліпи на ютуб-каналі.

У 2018 році "Курган і Agregat" випустив дебютний альбом "Средня Школа Рэпа". Музиканти брали участь в багатьох популярних українських фестивалях: ZaxidFest, Atlas Weekend, "Файне місто".

У двох кліпах хіп-хоп гурту головну роль зіграла українська модель та співачка Даша Астаф'єва.