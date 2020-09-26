Режиссер одного из самых рейтинговых отечественных фильмов 2020 года "Мои мысли тихие" Антонио Лукич представил тизер своей новой киноленты. Лента "Люксембург, Люксембург" показывает жизненную историю двух близнецов. Главные роли сыграют участники группы "Курган и Agregat".

Тизер ко второй полнометражной картине режиссера уже появился на ютуб-странице кинопродакшна ForeFilms.

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В фильме показана история двух братьев Коли и Васи, которые отправляются в длительное путешествие в Люксембург. Там один из них мечтает познакомиться с отцом, которого не видел с пятилетнего возраста, а другой стремится во что бы то ни стало уклониться от этой встречи.

Главных персонажей сыграют Рамил и Амил Насировы – участники музыкальной группы "Курган и Agregat". Режиссер Антонио Лукич в интервью изданию The Village подчеркнул, что именно их хотел бы видеть в своем фильме в этих ролях.

Для меня главное, что они органично смотрятся в кадре. Они просто невероятные. Они смешные. Ты можешь смотреть кадры с ними даже без звука, и будет понятно, что происходит,

– рассказал он.

Также в ленте "Люксембург, Люксембург" будет сниматься и третий соучредитель "Курган и Agregat" Евгений Володченко. Режиссер пообещал, что на экране появится и исполнитель главной роли в его предыдущей картине "Мои мысли тихие" актер Андрей Лидаговский.

Тизер фильма "Люксембург, Люксембург": смотрите видео

Съемки запланированы на март-май 2021 года. Главный лейтмотив Лукич определил так: "Маленькие люди едут в маленькую страну". Сейчас планируется, что часть съемок фильма – ориентировочно 4 дня – команда ленты проведет в Люксембурге.

Что известно об украинской группе "Курган и Agregat"

Это украинская хип-хоп группа из Харьковской области. Участниками являются близнецы Рамил и Амил Насировы и Евгений Володченко. Первые песни они записывали на диктофон мобильного телефона, затем начали публиковать клипы на ютуб-канале.

В 2018 году "Курган и Agregat" выпустил дебютный альбом "Средняя Школа Рэпа". Музыканты участвовали во многих популярных украинских фестивалях: ZaxidFest, Atlas Weekend, "Файне місто".

В двух клипах хип-хоп группы главную роль сыграла украинская модель и певица Даша Астафьева.