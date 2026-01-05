Духовенство підкреслює, що в офіційних церковних настановах немає жодних вказівок про необхідність занурення у крижану воду, оскільки ця практика не має стосунку до духовного очищення чи отримання особливої милості. Що означає звичай купання на Водохреще – розповідає 24 Канал з посиланням на ПЦУ.

Що означає традиція купання на Водохреще?

Чин освячення водойм, який звершують священники, спрямований на перетворення води на велику святиню – агіасму. При цьому її цілющі властивості зумовлені не матеріалом хреста чи "іонами срібла", а виключно божественною благодаттю та силою спільної молитви. До такої води варто ставитися з особливою пошаною, а не сприймати її як засіб для екстремального дозвілля.

До того ж сенс свята Водохреща полягає у тому, що присутність Пресвятої Трійці під час хрещення Спасителя у річці Йордан стала очевидною для всіх вірян. Важливо пам'ятати, що Ісус, бувши безгрішним, увійшов у воду для того, щоб освятити людську природу та взяти на себе тягар людських провин.

Крім того, кліматичні умови Йордану, де вода прогрівається до помірних температур, суттєво відрізняються від українських морозів, які створюють величезний стрес для організму. Непідготовлене занурення в ополонку може бути небезпечним для життя, а ризик здоров'ям без духовної потреби є нехтуванням цінним даром від Бога.

Що означає купання на Водохреще 2026 / Фото Pinterest

Чи можна купанням на Водохреще "змити гріх"?

За словами священників ПЦУ, вода не здатна змити гріхи. Їх можна позбутися лише за допомогою покаяння та молитви. Втім, вірянам не забороняється купатися в ополонці, оскільки це вибір кожного. Водночас християнам не варто пов'язувати подібний звичай з церковними традиціями.

Яким чином можна "змити" гріхи? Хіба сам фізичний акт занурення в освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання? Звільнити душу від гріха може лише Господь, бачачи ваше щире покаяння та участь в Таїнствах Сповіді й Причастя,

– зазначають у ПЦУ.

Як правильно купатися на Водохреще?