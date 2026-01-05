Саме в цей день в українських оселях лунають особливі пісні. Так, на зміну колядкам приходять щедрівки та спеціальні йорданські пісні. Про них детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Що співають на Водохресний Святвечір 2026?

У сучасному світі межа між колядками та щедрівками часто розмивається. Однак ці святкові пісні мають докорінно різну символіку та час виконання.

Головна відмінність полягає в тому, що колядки традиційно співають на Різдво. Крім того, вони возвеличують народження Ісуса Христа у Вифлеємі та переказують біблійні події.

Натомість щедрівки звучать лише у Щедрий вечір та напередодні Водохреща, маючи значно давніше, дохристиянське коріння. У текстах цих пісень ми майже не зустрічаємо церковних сюжетів, адже вони сповнені побажань добробуту, закликів гарного врожаю та здоров'я.

Крім того, розрізнити ці пісні допомагає ще одне правило. Оскільки колядки присвячені Різдву, вони нерозривно пов'язані з вітанням "Христос народився!". Втім, щедрівки, які ми співаємо перед Водохрещем, готують нас до події Хрещення Господнього. Тому саме з їхніми першими звуками традиційне різдвяне вітання замінюється на урочисте "Христос хрещається!", на яке за звичаєм відповідають – "У річці Йордані!".

Щедрівки на другий Святий вечір 2026 / Фото Pinterest

До речі, назву Богоявлення свято Водохреще отримало невипадково, зазначає Православний церковний календар. Річ у тім, що в основі цього дня лежить подія, що відбулася понад дві тисячі років тому. Тоді 30-річний Спаситель прийшов до річки Йордан, аби прийняти хрещення від рук Івана Предтечі. Саме в цей момент на Ісуса у вигляді голуба зійшов Святий Дух, а голос Бога-Отця з небес проголосив Христа Своїм Сином.

Добірка щедрівок на другий Святий вечір 2026

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Ой на річці, на Йордані

Божа Мати ризи прала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

На камені вибивала,

На калині розвішала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Де взялися Янголята,

Взяли ризи на крилята.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Та й понесли під небеса,

А небеса розтворились,

Всі святіє поклонились.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару.

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Прилетіла ластівочка!

***

На добрий вечір, пана (ім'я дівчини), ми в тебе,

Чи дозволиш нам защедрувати у себе?

Ой зачекай ти, хоч годиноньку їдную,

Та нехай же я, хоч сорочечку орендую.

Ой мала ж ти час, пана (ім'я дівчини), риндити,

Бо нам зимненько по морозочку ходити

Твоє личенько, аж процвітає від меду,

А нам ноженьки попримерзали до льоду.

На добрий вечір, пана (ім'я дівчини), ми в тебе,

Чи дозволиш нам защедрувати у себе?

Ой зачекай ти, хоч годиноньку їдную,

Та нехай же я, хоч сукеночку орендую.

Ой мала ж ти час, пана (ім'я дівчини), риндити,

Бо нам біда по морозочку ходити.

Твоє личенько, аж процвітає від меду,

А нам ноженьки попримерзали до льоду.

На добрий вечир, пане (ім'я дівчини), ми в тебе,

Дозволиш нам защедрувати й у себе?

Ой, зачекай ти, годиноньку їдную,

Та нехай же я, хоч хустиночку орендую.

Ой мала ж ти час, пана (ім'я дівчини), риндити,

Бо нам біда по морозочку ходити.

Твоє личенько, аж процвітає від меду,

А нам ноженьки попримерзали до льоду.