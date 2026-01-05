У цей день віряни дотримуються суворого посту, що відображається у скромності та символізмі страв. На відміну від першої Багатої вечері, сьогоднішній стіл готує вірян до очищення водою на Водохреще. Тому кожна страва несе в собі глибокий духовний зміст, пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Які страви готують на другий Святвечір 2026?

Центральне місце на столі посідає Голодна кутя – головна обрядова страва, яку 5 січня готують лише з пшениці та меду. Ці продукти символізують життя та солодкість вічного буття. Пшениця уособлює воскресіння, а відсутність зайвих додатків у страві підкреслює характер вечора.

Поряд з кутею обов'язково стоїть узвар з сушених плодів, який вважається символом життя та очищення людської душі. Разом ці дві страви утворюють основу трапези, нагадуючи про єдність людини з природою та Богом.

До традиційного меню на Хрещення Господнє також входить пісний борщ, який зазвичай готують на овочевому відварі з додаванням "вушок" з грибами. Червоний колір страви символізує кров, пролиту за порятунок людства, а гриби – плоди землі, що дарують силу вірянам.

Пісний борщ / Фото Pinterest

Важливою частиною столу є рибні страви, адже риба – давній символ Ісуса Христа та єдності громади. Не обходиться святкування і без вареників з капустою чи картоплею. Через свою форму, що нагадує місяць, у народних віруваннях вони символізують достаток та продовження роду.

Пісні голубці з кашею або тертою картоплею уособлюють Божу любов та смирення, а пісні пампушки, обсипані пудрою, стають нагадуванням про святкову радість, яка чекає на кожного після періоду посту.

Що цікаво, трапезу заведено починати з ковтка свяченої води, яка, за повір’ям, виганяє все лихе та готує тіло й дух до прийдешнього свята Богоявлення.

Скільки страв варто приготувати на Водохресний Святвечір 2026?