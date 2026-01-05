У цей день віряни дотримуються суворого посту, що відображається у скромності та символізмі страв. На відміну від першої Багатої вечері, сьогоднішній стіл готує вірян до очищення водою на Водохреще. Тому кожна страва несе в собі глибокий духовний зміст, пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".
Цікаво Святий вечір перед Водохрещем: головні заборони, прикмети та традиції
Які страви готують на другий Святвечір 2026?
Центральне місце на столі посідає Голодна кутя – головна обрядова страва, яку 5 січня готують лише з пшениці та меду. Ці продукти символізують життя та солодкість вічного буття. Пшениця уособлює воскресіння, а відсутність зайвих додатків у страві підкреслює характер вечора.
Поряд з кутею обов'язково стоїть узвар з сушених плодів, який вважається символом життя та очищення людської душі. Разом ці дві страви утворюють основу трапези, нагадуючи про єдність людини з природою та Богом.
До традиційного меню на Хрещення Господнє також входить пісний борщ, який зазвичай готують на овочевому відварі з додаванням "вушок" з грибами. Червоний колір страви символізує кров, пролиту за порятунок людства, а гриби – плоди землі, що дарують силу вірянам.
Пісний борщ / Фото Pinterest
Важливою частиною столу є рибні страви, адже риба – давній символ Ісуса Христа та єдності громади. Не обходиться святкування і без вареників з капустою чи картоплею. Через свою форму, що нагадує місяць, у народних віруваннях вони символізують достаток та продовження роду.
Пісні голубці з кашею або тертою картоплею уособлюють Божу любов та смирення, а пісні пампушки, обсипані пудрою, стають нагадуванням про святкову радість, яка чекає на кожного після періоду посту.
Що цікаво, трапезу заведено починати з ковтка свяченої води, яка, за повір’ям, виганяє все лихе та готує тіло й дух до прийдешнього свята Богоявлення.
Скільки страв варто приготувати на Водохресний Святвечір 2026?
- Питання про кількість страв на Другий Святвечір часто викликає дискусії, адже традиції цього дня дещо відрізняються від урочистості першої Різдвяної вечері. Оскільки Надвечір'я Богоявлення називають "Голодною кутею", то суворий піст диктує обсяг меню.
- На відміну від першого Святвечора, коли традиційною є наявність дванадцяти страв на честь дванадцяти апостолів, 5 січня господині часто готують меншу, переважно непарну кількість наїдків – сім або дев'ять. Річ у тім, що така кількість символізує помірність, духовну зосередженість та підготовку до великого омивання у водах Йордану, зазначається у Православному церковному календарі.