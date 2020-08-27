30-річна українська співачка Світлана Тарабарова чекає на появу другої дитини, проте під час вагітності не відмовляє собі в романтиці з чоловіком. Разом з коханим зірка вирушила на прогулянку яхтою та показала себе в купальнику.

Попри те, що з коханим чоловіком і продюсером Олексієм Бондарем Світлана Тарабарова одружена вже чотири роки, подружжя фотографується разом вкрай рідко. Однак не показати романтичну прогулянку на яхті по Дніпру в інстаграмі співачка не змогла.

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Для відпочинку вона обрала смугасту сукню на запах довжини міді, проте для зйомки зняла вбрання й залишилась лише в купальнику. На ній був суцільний помаранчевий купальник на бретелях та з рюшею в зоні декольте. Цей пляжний образ чудово підкреслював великий живіт Світлани Тарабарової, яка невдовзі народить доньку.

"Люблю, коли ми разом на одній хвилі", – написала Світлана Тарабарова.

Чоловік зірки Олексій кермував яхтою й під час зворушливої фотосесії на тлі вечірнього Києва сидів за штурвалом, обернувшись спиною до камери. Для водної прогулянки він обрав джинси й темно-синю футболку й був сконцентрований на новому захопленні.

А от його знаменита дружина чуттєво позувала, акцентуючи на вагітності та закохано спостерігаючи за чоловіком.



Світлана Тарабарова на яхті з коханим / Фото Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова на яхті з коханим / Фото Instagram / @tarabarova