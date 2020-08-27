30-летняя украинская певица Светлана Тарабарова ждет появления второго ребенка, однако во время беременности не отказывает себе в романтике с мужем. Вместе с любимым звезда отправилась на прогулку на яхте и показала себя в купальнике.

Несмотря на то, что с любимым мужем и продюсером Алексеем Бондарем Светлана Тарабарова замужем уже четыре года, супруги фотографируются вместе крайне редко. Однако не показать романтическую прогулку на яхте по Днепру в инстаграме певица не смогла.

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Для отдыха она выбрала полосатое платье на запах длины миди, однако для съемки сняла одежду и осталась только в купальнике. На ней был сдельный оранжевый купальник на бретелях и с рюшей в зоне декольте. Этот пляжный образ прекрасно подчеркивал большой живот Светланы Тарабаровой, которая вскоре родит дочь.

"Люблю, когда мы вместе на одной волне", – написала Светлана Тарабарова.

Муж звезды Алексей управлял яхтой и во время трогательной фотосессии на фоне вечернего Киева сидел за штурвалом, повернувшись спиной к камере. Для водной прогулки он выбрал джинсы и темно-синюю футболку и был сконцентрирован на новом увлечении.

А вот его знаменитая жена чувственно позировала, акцентируя на беременности и влюбленно наблюдая за мужчиной.



Светлана Тарабарова на яхте с любимым / Фото Instagram / @tarabarova



Светлана Тарабарова на яхте с любимым / Фото Instagram / @tarabarova