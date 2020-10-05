Українська співачка Слава Камінська та колишня учасниця шоу "Танці з зірками 2020" після того, як покинула проєкт, вирушила на довгоочікуваний відпочинок в Єгипет разом з друзями. Звідти вона демонструє відверті фото, які підкорюють мережу.

Українська співачка та солістка гурту "НеАнгели" вирушила в Єгипет на відпочинок з друзями та без дітей. Слава Камінська приміряє різні купальники та кожного разу хизується фото в них на своїй сторінці в інстаграмі.

До теми У смугастому купальнику: Слава Камінська показала фігуру на відвертих фото з Єгипту

Слава Камінська влаштовує відверті фотосесії на різних гарних локаціях. Цього разу це був кам'янистий пляж. Співачка постала у роздільному купальнику: бежевому ліфі з квітковими вставками та еротичній мініспідничці. Слава витончено позувала та засвітила бездоганну фігуру й тонку талію.

Камінська залишила волосся розпущеним, його гарно розвівав вітер. Зірка нанесла мінімальну кількість макіяжу, тож тільки підкреслила очі та губи, продемонструвавши натуральну вроду.

На першому фото співачка постала перед камерою стоячи та підняла руки догори. На іншому кадрі вона сіла на диван, схрестивши ноги, та усміхнено дивилась у свій смартфон. Світлини Слави Камінської вийшли надзвичайно відвертими та атмосферними водночас.



Слава Камінська / Instagram / @babaslavka



Слава Камінська / Instagram / @babaslavka