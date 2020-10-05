Украинская певица Слава Каминская и бывшая участница шоу "Танцы со звездами 2020" после того, как покинула проект, отправилась на долгожданный отдых в Египет вместе с друзьями. Оттуда она демонстрирует откровенные фото, которые покоряют сеть.

Украинская певица и солистка группы "Неангелы" отправилась в Египет на отдых с друзьями и без детей. Слава Каминская примеряет разные купальники и каждый раз щеголяет на фото в них на своей странице в инстаграме.

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Слава Каминская устраивает откровенные фотосессии в различных красивых локациях. На этот раз это был каменистый пляж. Певица предстала в раздельном купальнике: бежевом лифе с цветочными вставками и эротической миниюбке. Слава изящно позировала и засветила безупречную фигуру и тонкую талию.

Каминская оставила волосы распущенными, которые развевались на ветру. Звезда нанесла минимальное количество макияжа, поэтому только подчеркнула глаза и губы, продемонстрировав натуральную красоту.

На первом фото певица предстала перед камерой стоя и подняла руки вверх. На другом кадре она села на диван, скрестив ноги, и улыбчиво смотрела в свой смартфон. Фотографии Славы Каминской получились чрезвычайно откровенными и атмосферными одновременно.



Слава Каминская / Instagram / @babaslavka



Слава Каминская / Instagram / @babaslavka