На початку вересня телезірка Леся Нікітюк разом з батьками відправилась на відпочинок в Туреччину. Ведуча спробувала опанувати флайборд, однак її зухвалий експеримент провалився. Вона впала у воду з горнятком кави.

Знаменитість полюбляє веселити 3,5-мільйонну аудиторію в інстаграмі, публікуючи курйозні фото чи відео. Попри те, що Леся Нікітюк вже повернулась з сонячної Туреччини до прохолодного Києва, вона показала далеко не всі зйомки з курорту.

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Ведуча поширили відео, на якому під пісню It's Raining Men катається на флайборді. Проте розважитись вона вирішила з горнятком кави, якою насолоджувалась просто над водою. Довго втримувати рівновагу Леся Нікітюк не змогла і за кілька секунд впала у воду.

"Звичайний Le кава-брейк", – підписала кумедне відео зірка.

Образ Лесі Нікітюк

На флайборді ведуча спробувала відтворити звичний ранковий look. Так, замість халату в неї був рятувальний жилет, а на голові – рушник. У яскраво-рожевому купальнику вона усміхалась на камеру та епічно гепнулась у море.