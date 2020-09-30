В начале сентября телезвезда Леся Никитюк вместе с родителями отправилась на отдых в Турцию. Ведущая попыталась овладеть флайбордом, однако ее дерзкий эксперимент провалился. Она упала в воду с чашечкой кофе.

Знаменитость любит веселить 3,5 миллионную аудиторию в инстаграме, публикуя курьезные фото или видео. Несмотря на то, что Леся Никитюк уже вернулась из солнечной Турции в прохладный Киева, она показала далеко не все съемки с курорта.

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Ведущая выложила видео, на котором под песню It's Raining Men катается на флайборде. Однако развлечься она решила с чашечкой кофе, которым наслаждалась прямо над водой. Долго удерживать равновесие Леся Никитюк не смогла и через несколько секунд упала в воду.

"Обычный Le кофе-брейк", – подписала смешное видео звезда.

Образ Леси Никитюк

На флайборде ведущая попыталась воссоздать привычный утренний look. Да, вместо халата у нее был спасательный жилет, а на голове – полотенце. В ярко-розовом купальнике она улыбалась на камеру и эпически шлепнулась в море.