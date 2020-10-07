Про український борщ як в Україні, так і за кордоном часто згадують в книгах, фільмах та розповідях простих перехожих. Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури і інформаційної політики України запропонувала віднести процес приготування борщу до свого списку.

Таку пропозицію Експертна рада винесла 7 жовтня, доповнивши список нематеріальної культурної спадщини ще іншими 4 елементами: "Технологія створення Клембівському сорочки" з квіткою", "Великоднє гуляння "Водити Володара" в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області", "Борщівська народна вишивка" та "Карпатське ліжникарство". Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

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Наразі питання внести "Культура приготування українського борщу" у перелік елементів нематеріальної культурної спадщини діє лише як пропозиція, яку повиннні розглянути у Мінкультурі. Експертна рада переконана, що це стане важливим кроком в рамках підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, яке здійснює ГО "Інститут культури України".



Процес приготування борщу / Фото Pixabay

Нагадаємо, що у 2019 році ЮНЕСКО внеслу у список світової спадщини українську кераміку з Косова. Детальніше про це можете прочитати тут.

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