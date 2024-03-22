Особисте життя Лисенка було не менш насиченим, аніж творче. Про законну дружину, цивільну дружину та роман з молодшою на 47 років ученицею – читайте у матеріалі Love 24.

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Разом з другом закохався в одну дівчину

Уперше Лисенко закохався після 5 класу. Однак кокетлива блондинка Текля причарувала не лише майбутнього композитора, а і його друга письменника Михайла Старицького. Хлопці вирішили, що будуть завоювати серце дівчини з сусіднього хутора разом. Микола написав музику, а Михайло – вірші, і вони поїхали вражати Теклю.

Когось одного дівчина так і не обрала, то ж хлопці вирішили забути про свої почуття, адже дружба була важливішою. Згодом Старицький одружився з молодшою сестрою Лисенка, то ж вони стали родичами.

Перша дружина Лисенка

У 26 років Лисенко одружився зі своєю троюрідною племінницею Ольгою О'Конор, яка була ірландкою за національністю. Композитор закохався у жінку завдяки її чудовому сопрано та ефектній зовнішності. Молоде подружжя разом поїхало у Лейпциг, щоб вчитися музики. Закохані росли та розвивалися разом багато років.

Ольга була дуже гарненька, розумна, гостра та жива надзвичайно,

– так описував Лисенко свою майбутню дружину на початку їхнього знайомства.

Повернувшись додому, Лисенко почав створювати опери й здобувати популярність, а Ольга виконувала його твори.

Однак кар'єрний успіх збігся з сімейною драмою – через проблеми з голосом Ольга більше не могла співати й була змушена перейти на викладацьку діяльність.



Лисенко з першою дружиною Ольгою О'Конор / Архівне фото

Подружжя прожило разом 12 років, але Ольга не могла мати дітей через спадкову депресію. Ймовірно, саме це стало причиною, чому вони розійшлися. Микола та Ольга вирішили не розлучатися, бо на цей час це був складний процес. Когось одного з них суд позбавив би права викладання. То ж Лисенко й О'Конор залишилися офіційними чоловіком та дружиною, але разом більше не були.

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Жінка, яка віддала Лисенку всю себе

Другою важливою жінкою у житті Лисенка стала Ольга Липських. Закохані прожили разом 20 років, але офіційно Лисенко був одружений з першою дружиною. Ольга дбала про Миколу й присвятила йому все життя. Вона не зважала на власні інтереси, а на перше місце ставила бажання чоловіка. Від цього жінка навіть почувалася у тіні композитора. Лисенко називав кохану своєю правою рукою. Ольга народила коханому 7 дітей, але вижили з них тільки 5. На останніх пологах жінка померла.

Під час стосунків з Липською Лисенко здобув свою найбільшу популярність. Цікаво, що він присвятив 11 мелодій законній дружині, але не написав жодного рядка для матері своїх дітей.



Микола Лисенко з дітьми та Ольгою Липською / Архівне фото

Після смерті Ольги у 1900 році Микола попросив свою першу дружину усиновити його дітей, на що вона погодилася. Щоправда, участі у вихованні цих дітей жінка не брала.

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Роман з ученицею

Роки Лисенку додавали чоловічого шарму та вишуканості, то ж навіть у 64 роки він приваблював жінок. Останньою його музою стала 17-річна учениця Інна Адріанопольська. З нею композитор знову відчув себе юнаком, який вперше закохався.

Кидаюсь, не знаходжу місця собі, кусаю губи, задурюю голову чимось іншим. Не допомагає, лізе у стулені очі любий образ, і знову з ним радість і мука кохання,

– писав про Інну Микола.



Останнє кохання Лисенка – Інна Адріанопольська / Архівне фото

Однак батьки дівчини були проти цього роману, адже Лисенко був на 47 років старшим від їхньої доньки. Вони відправили Інну подалі від Києва, аби припинити ці стосунки. Однак Лисенко та Адріанопольська продовжували листуватися. Композитор у листах ніжно називав дівчину "моя муза", "моя голубка", "моє серденько".

У 1912 році 67-річний Лисенко раптово помер від інфаркту. Цікаво, що перша дружина композитора та єдина офіційна – Ольга О'Конор пережила чоловіка на 18 років.