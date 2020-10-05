Голлівудська актриса Енді Макдавелл знімається у новому серіалі Netflix. Та увагу кіноманів привернув факт, що вона вперше постане на екрані зі своєю рідною донькою Маргарет Куеллі.

Як повідомляє Deadline, сценарій серіалу розробляли на основі біографічної книги Стефані Ленд "Покоївка: Важка праця, низька оплата і воля матері до виживання". Видання отримало шалену популярність, а тому представники Netflix взялись за екранізацію роману.

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У центрі сюжету – одинока мама Алекс. У час безгрошів'я вона влаштовується на роботу покоївкою в елітний будинок. Алекс доведеться щодня боротись з бідністю, безпритульністю і бюрократією. Та навіть у скруті головна героїня не втрачає оптимізму і не забуває, що в першу чергу вона – мама.

Відомо, що роль Алекс віддали актрисі Маргарет Куеллі, а от її маму Паулу зіграє біологічна ненька зірки Енді Макдавелл. Це вперше мама і донька з'являться на екрані в одному проєкті. Окрім цього, у серіалі "Покоївка" можна буде побачити Ніка Робінсона і Аніку Ноні Роуз.



Маргарет Куеллі з донькою / Фото Pinterest

Зйомки проєкту Netflix вже розпочались у канадському Ванкувері. Одним із виконавчих продюсерів серіалу стане Марго Роббі. Коли ж серіал вийде на Netflix, поки невідомо.