Голливудская актриса Энди Макдауэлл снимается в новом сериале Netflix. И внимание киноманов привлек факт, что она впервые появится на экране со своей родной дочерью Маргарет Куэлли.

Как сообщает Deadline, сценарий сериала разрабатывали на основе биографической книги Стефани Ленд "Горничная: Тяжелый труд, низкая оплата и воля матери к выживанию". Издание получило бешеную популярность, а потому представители Netflix взялись за экранизацию романа.

Смотрите также "Крепость Хаджибей" или "Смерть на Ниле": 10 самых интересных фильмов октября

В центре сюжета – одинокая мама Алекс. Во время безденежья она устраивается на работу горничной в элитный дом. Алекс придется ежедневно бороться с бедностью, беспризорностью и бюрократией. И даже в затруднении главная героиня не теряет оптимизма и не забывает, что в первую очередь она – мама.

Известно, что роль Алекс отдали актрисе Маргарет Куэлли, а вот ее маму Паулу сыграет биологическая мама звезды Энди Макдауэлл. Это впервые мама и дочка появятся на экране в одном проекте. Кроме этого, в сериале "Горничная" можно будет увидеть Ника Робинсона и Анику Нони Роуз.



Маргарет Куэлли с дочерью / Фото Pinterest

Съемки проекта Netflix уже начались в канадском Ванкувере. Одним из исполнительных продюсеров сериала станет Марго Робби. Когда же сериал выйдет на Netflix, пока неизвестно.