Викинута на звичайний смітник ялинка шкодить екології. Потрапляючи на полігон, дерево не розкладається природним шляхом, а виділяє метан – парниковий газ, що впливає на зміни клімату. Натомість правильна утилізація дозволяє перетворити хвойні на корисну сировину, пише 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію Поліського округу.

Що робити з ялинкою після свят?

У більшості великих міст України вже починають працювати спеціальні пункти прийняття новорічних дерев. Зазвичай вони розташовані на базі районних скверів, парків або територіях комунальних підприємств з утримання зелених насаджень.

Традиційно зібрані ялинки переробляють на щепу за допомогою спеціальних механізмів. Навесні цей матеріал використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Це допомагає ґрунту зберігати вологу та захищає коріння від перегріву й морозів.

Якщо ж у вашому населеному пункті немає спеціалізованих пунктів прийняття, а ви мешкаєте у приватному будинку, то дерево можна утилізувати самостійно з користю для господарства. Наприклад, подрібнені гілки ялинки стануть відмінною мульчею для саду.

Водночас стовбур дерева можна використати як паливо, хоча й з обережністю через велику кількість смоли, що осідає у димоході. Також деревина може отримати друге життя у творчості, адже зрізи стовбура чудово підходять для декорування клумб чи створення садових доріжок.

Що робити з ялинкою після свят / Фото Freepik

Куди ще можна здати ялинку після свят?

Окрему можливість мають мешканці Львова, які можуть подарувати радість підопічним "Домівки врятованих тварин". У межах щорічної благодійної акції #Ялинка_в_Домівку тут охоче приймають хвойні дерева, адже для місцевих кіз вони є корисними зимовими ласощами.

Приносити ялинки можна щодня з 10:00 до 19:00 на вулицю Олекси Довбуша, 24. Волонтери наголошують, що дерево обов'язково має бути живим та повністю очищеним від декору, іграшок чи штучного снігу.

Як підготувати ялинку до здачі?