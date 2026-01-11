Рік Червоного Вогняного Коня наближається невблаганно, несучи із собою вітер змін та жагу до життя. Це період, коли удача посміхатиметься лише тим, хто готовий ризикувати та діяти рішуче, адже новий господар року не терпить вагань, пише 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear.

Коли починається рік Червоного Вогняного Коня?

Китайський Новий рік не має фіксованої дати, адже його прихід визначає фаза Місяця. Традиційно це день другого молодика після зимового сонцестояння.

У 2025 році День зимового сонцевороту припав на 21 грудня, тому вже 17 лютого світ зустрічатиме рік Червоного Вогняного Коня за східним літочисленням.

Що цікаво, масштабні святкування в Піднебесній триватимуть 15 днів і завершаться Святом ліхтарів 3 березня.

До речі, на Китайський Новий рік люди приділяють особливу увагу святковим прикрасам. Двері та вікна осель традиційно оздоблюють червоними декораціями, бо у східній культурі цей колір асоціюється зі щастям, удачею та довголіттям. Нерідко можна побачити, як китайці прикрашають свої будинки різноманітними ліхтариками, вивісками з побажаннями та паперовими візерунками. Саме через символізм червоного кольору люди досить часто дарують гроші своїм дітям у конвертах саме цього забарвлення, зазначає видання History.

Коли почнеться 2026 рік – Червоного Вогняного Коня / Фото Freepik

Що відомо про Червоного Вогняного Коня – покровителя 2026 року?