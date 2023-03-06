Цього року в Україні не буде вихідного на Міжнародний жіночий день. Однак відзначити свято можна після роботи в колі близьких людей. Тому 24 Канал підготував декілька ідей місць, куди можна піти разом з подругами на 8 березня.

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Куди піти з подругами на 8 березня – ідеї місць

Затишна кав'ярня

Для того, щоб обговорити з подругами різноманітні теми, варто зустрітися на 8 березня у кав'ярні чи ресторані. Найкраще обрати затишне місце зі спокійною атмосферою. Крім того, зверніть увагу на меню в закладі, щоб усі друзі змогли замовити собі страву до смаку.



8 березня з подругами можна піти в кав'ярню / Фото Pinterest

Кінотеатр чи театр

Також можна піти в кінотеатр чи театр. Для цього варто заздалегідь обрати виставу, яка сподобається вашим подругам та взяти квитки. Візуальне мистецтво допоможе відпочити від метушні та зібратися з думками.



Театр – гарне місце, щоб зустрітися з подругами на 8 березня / Фото Pinterest

Благодійний концерт або вечір поезії

Гарною ідеєю, куди піти разом з подругами у свято є благодійний концерт. Оскільки така подія допоможе відпочити від роботи та зібрати гроші на добру справу.

Крім того, можна відвідати на 8 березня тематичний вечір поезії чи лекцію, присвячену історії фемінізму. У цей день варто згадати, які проблеми щодо прав жінок залишаються актуальними сьогодні.

Спа-салон

В Міжнародний жіночий день можна відвідати спа-салон. Тут варто обрати процедури з догляду за тілом, які сподобаються усім. У такому місці ви можете провести гарно час зі своїми подругами та водночас покращити стан свого тіла.



На 8 березня можна піти в спа-салон / Фото Pinterest

Майстер-клас

Разом з подругами також можна піти на тематичний майстер-клас. Оскільки такі заходи сприяють саморозвитку та надихають на нові успіхи. Наприклад, можна вибрати майстер-клас з гончарства, малювання, випікання тортів, флористики, медичної допомоги тощо.

Спортзал чи фітнес-центр

Вдалим варіантом у цей день є зустрітися з подругами в спортзалі. Так, ви зможете підтримати одна одну на шляху до ідеального тіла. Крім того, фізичні вправи покращать самопочуття та принесуть додаткову енергію.



На 8 березня з подругами варто піти у фітнес-центр / Фото Pinterest