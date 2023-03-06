В этом году на Украине не будет выходного на Международный женский день. Однако отметить праздник можно после работы в кругу близких людей. Поэтому 24 Канал подготовил несколько идей мест, куда можно отправиться вместе с подругами на 8 марта.

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Куда пойти с подругами на 8 марта – идеи мест

Уютное кафе

Для того чтобы обсудить с подругами различные темы, стоит встретиться на 8 марта в кафе или ресторане. Лучше всего выбрать уютное место со спокойной атмосферой. Кроме того, обратите внимание на меню в заведении, чтобы все друзья смогли заказать себе блюдо по вкусу.



8 марта с подругами можно пойти в кафе / Фото Pinterest

Кинотеатр или театр

Также можно отправиться в кинотеатр или театр. Для этого следует заранее выбрать спектакль, который понравится вашим подругам и взять билеты. Визуальное искусство поможет отдохнуть от суеты и собраться с мыслями.



Театр – хорошее место, чтобы встретиться с подругами на 8 марта / Фото Pinterest

Благотворительный концерт или вечер стихотворения

Хорошей идеей, куда пойти вместе с подругами в праздник есть благотворительный концерт. Поскольку такое событие поможет отдохнуть от работы и собрать деньги на благое дело.

Кроме того, можно посетить 8 марта тематический вечер поэзии или лекцию, посвященную истории феминизма. В этот день стоит вспомнить, какие проблемы прав женщин остаются актуальными сегодня.

Спа-салон

В Международный женский день можно посетить спа-салон. Здесь следует выбрать процедуры по уходу за телом, которые понравятся всем. В таком месте вы можете провести время со своими подругами и одновременно улучшить состояние своего тела.



На 8 марта можно пойти в спа-салон / Фото Pinterest

Мастер-класс

Вместе с подругами можно пойти на тематический мастер-класс. Поскольку такие меры способствуют саморазвитию и вдохновляют новые успехи. Например, можно выбрать мастер-класс по гончарству, рисованию, выпеканию тортов, флористике, медицинской помощи и т.д.

Спортзал или фитнес-центр

Удачным вариантом в этот день встретиться с подругами в спортзале. Да, вы сможете поддержать друг друга на пути к идеальному телу. Кроме того, физические упражнения улучшат самочувствие и принесут дополнительную энергию.



8 марта с подругами стоит пойти в фитнес-центр / Фото Pinterest