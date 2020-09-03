До різдвяних свят у Голлівуді готують ще одну казкову новинку. Головну роль у фільмі "Найщасливіший сезон" отримала актриса Крістен Стюарт. Перші фото зі зйомок вже потрапили у мережу та зачарували глядачів.

Знімки опублікувало видання People, яке розкрило і цікаві деталі майбутньої стрічки. Так, стало відомо, що світова прем'єра різдвяної стрічки "Найщасливіший сезон" запланована на 25 листопада. Однак автори наголошують, що пандемія коронавірусу може змусити змінити цю дату.

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Сюжет комедії

Автори проєкту захотіли показати нетипову романтичну комедію, в якій розкриють тему лесбійських стосунків. За сюжетом, Еббі хоче освідчитись своїй коханій дівчині Гарпер. Для цього особливого дня вона обрала різдвяні свята, які сповнені романтикою. Однак вже перед освідченням Еббі дізнається, що консервативні родичі її дівчини не знають про їхній роман.

Я прихильниця різдвяних фільмів, але ніколи не бачила, щоб така історія була представлена публіці. "Найщасливіший сезон" здався чудовою нагодою розповісти універсальну історію з нової точки зору, – поділилась актриса Клеа ДюВалл.

Головні актори фільму "Найщасливіший сезон"

Привернув увагу й акторський склад стрічки. Зокрема, головну роль зіграла голлівудська актриса Крістен Стюарт, яка в реальному житті належить до ЛГБТ-спільноти. Відтак зірка змогла реалістично зіграти закохану дівчину та біль розчарування від перипетій у житті.

"Я хотіла побачити веселе Різдво у своєму житті… Люблю, коли святковий фільм змушує вас уявляти щасливу родину, але також перевіряє, якою веселою та водночас важкою може бути реальність вдома", – зазначила Крістен Стюарт.

Окрім цього, головні ролі у фільмі "Найщасливіший сезон" отримали:

Крістен Стюарт – Еббі

Маккензі Девіс – Гарпер

Елісон Брі – Слоун

Ден Леві – Джон

Обрі Пласа – Райлі

Мері Стінберґен – Тайппер, мама Гарпер

Віктор Ґарбер – Тед, тато Гарпер

Берл Мозелі – Ерік

Мері Голланд – Джейн

Наразі у мережі з'явились перші кадри зі зйомок різдвяної комедії. Фото з "Найщасливішого сезону" вже встигли зачарувати мережу атмосферними декораціями та ніжністю.



Зйомки фільму "Найщасливіший сезон" / Фото People



Нова різдвяна комедія з Крістен Стюарт / Фото People



Головні актриси фільму "Найщасливіший сезон" / Фото People