К рождественским праздникам в Голливуде готовят еще одну сказочную новинку. Главную роль в фильме "Самый счастливый сезон" получила актриса Кристен Стюарт. Первые фото со съемок уже попали в сеть и очаровали зрителей.

Снимки опубликовало издание People, которое раскрыло и интересные детали будущей ленты. Так, стало известно, что мировая премьера рождественской фильма "Самый счастливый сезон" запланирована на 25 ноября. Однако авторы отмечают, что пандемия коронавируса может заставить изменить эту дату.

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Сюжет комедии

Авторы проекта захотели показать нетипичную романтическую комедию, в которой раскроют тему лесбийских отношений. По сюжету, Эбби хочет признаться своей любимой девушке Харпер. Для этого особого дня она выбрала рождественские праздники, которые полны романтики. Однако уже перед признанием Эбби узнает, что консервативные родственники ее девушки не знают об их романе.

Я сторонница рождественских фильмов, но никогда не видела, чтобы такая история была представлена ​​публике. "Самый счастливый сезон" показался прекрасной возможностью рассказать универсальную историю с новой точки зрения, – поделилась актриса Клеа ДюВалл.

Главные актеры фильма "Самый счастливый сезон"

Привлек внимание и актерский состав ленты. В частности, главную роль сыграла голливудская актриса Кристен Стюарт, которая в реальной жизни относится к ЛГБТ-сообществу. Поэтому звезда смогла реалистично сыграть влюбленную девушку и боль разочарования от перипетий в жизни.

"Я хотела увидеть веселое Рождество в своей жизни... Люблю, когда праздничный фильм заставляет вас представлять счастливую семью, но также проверяет, какой веселой и одновременно тяжелой может быть реальность дома", – отметила Кристен Стюарт.

Кроме этого, главные роли в фильме "Самый счастливый сезон" получили:

Кристен Стюарт – Эбби

Маккензи Дэвис – Харпер

Элисон Бри – Слоун

Дэн Леви – Джон

Обри Плаза – Райли

Мере Стинберген – Тайппер, мама Харпер

Виктор Гарбер – Тед, папа Харпер

Берл Мозеле – Эрик

Мери Холланд – Джейн

Сейчас в сети появились первые кадры со съемок рождественской комедии. Фото из "Самого счастливого сезона" уже успели очаровать сеть атмосферными декорациями и нежностью.



Съемки фильма "Самый счастливый сезон" / Фото People



Новая рождественская комедия с Кристен Стюарт / Фото People



Главные актрисы фильма "Самый счастливый сезон" / Фото People