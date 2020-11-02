Місяць тому дружина співака Джона Ледженда модель Кріссі Тейген втратила дитину. Зірка важко перенесла викидень, а ім'я ненародженого сина, яке разом з чоловіком вигадала ще до пологів, закарбувала на своєму тілі татуюванням.

Модель Кріссі Тейген втратила дитину на 20 тижні вагітності після тривалої кровотечі. Подружжя з нетерпінням чекало на появу сина та навіть вигадало ім'я для майбутнього нащадка, хоч перших двох нащадків – доньку Луну та сина Майлза – називало лише після появи на світ. Зіркова матуся вкрай важко пережила втрату сина та вирішила зберегти пам'ять про нього назавжди. Фото татуювання з його ім'ям вона показала в твіттері.

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Так, під час побачення з чоловіком Джоном Леджендом Кріссі Тейген сфотографувала свою праву руку, яку міцно тримав коханий. На зап'ясті був напис Джек – ім'я ненародженого сина. Нове татуювання модель зробила нижче попереднього, на якому вказала імена дітей і чоловіка – "Джон – Луна – Майлз". Додамо, що співак має ідентичне татуювання з ім'ям дружини Кріссі.

"Джека завжди любитимуть, ми пояснимо нашим дітям, що він існує у вітрі, на деревах та в метеликах, яких вони бачать", – зазначала Кріссі Тейген раніше.



Татуювання Кріссі Тейген на честь ненародженого сина / Фото з твіттера

Що відомо про викидень Кріссі Тейген

Третя вагітність моделі була важкою. Впродовж останніх тижнів вона дотримувалась постільного режиму через сильну кровотечу і майже не вставала з ліжка. За кілька днів до викидня Кріссі Тейген госпіталізували. Втрату дитини вона оприлюднила в мережі, показавши фото з ненародженим сином на руках. За такі кадри її жорстоко розкритикували в мережі.

Проте знаменитість згодом пояснила, що попросила свою маму і Джона зробити фотографії, бо потребувала запам'ятати цей момент так само, як і щасливі спогади. Крім того, у такий спосіб Кріссі Тейген хотіла підтримати тих людей, які пережили подібне горе. Прах дитини подружжя розвіяло біля дерев поблизу будинку.