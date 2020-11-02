Месяц назад жена певца Джона Ледженда модель Крисси Тейген потеряла ребенка. Звезда тяжело перенесла выкидыш, а имя нерожденного сына, которое вместе с мужем выдумала еще до родов, запечатлела на своем теле татуировкой.

Модель Крисси Тейген потеряла ребенка на 20 неделе беременности после длительного кровотечения. Супруги с нетерпением ждали появления сына и даже придумали имя для будущего ребенка, хотя первых двух детей – дочь Луну и сына Майлза – называли лишь после появления на свет. Звездная мама очень тяжело пережила потерю сына и решила сохранить память о нем навсегда. Фото татуировки с его именем она показала в твиттере.

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Так, во время свидания с мужем Джоном Леджендом Крисси Тейген сфотографировала свою правую руку, которую крепко держал любимый. На запястье была надпись Джек – имя нерожденного сына. Новую татуировку модель сделала ниже предыдущей, на которой указала имена детей и мужа – "Джон – Луна – Майлз". Добавим, что певец имеет идентичную татуировку с именем жены Крисси.

"Джека всегда будут любить, мы объясним нашим детям, что он существует в ветре, в деревьях и в бабочках, которых они видят", – отмечала Крисси Тейген ранее.



Татуировка Крисси Тейген в честь нерожденного сына / Фото из твиттера

Что известно о выкидыше Крисси Тейген

Третья беременность модели была тяжелой. В течение последних недель она соблюдала постельный режим из-за сильного кровотечения и почти не вставала с постели. За несколько дней до выкидыша Крисси Тейген госпитализировали. Потерю ребенка она обнародовала в сети, показав фото с нерожденным сыном на руках. За такие кадры ее жестоко раскритиковали в сети.

Однако знаменитость впоследствии объяснила, что попросила свою маму и Джона сделать фотографии, потому что нуждалась запомнить этот момент так же, как и счастливые воспоминания. Кроме того, таким образом Крисси Тейген хотела поддержать тех людей, которые пережили подобное горе. Прах ребенка супруги развеяли возле деревьев вблизи дома.