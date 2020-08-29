23-річна французька модель минулого року народила доньку, проте після пологів швидко повернулась у розкішну форму й вражає публіку відвертими фотосесіями. Для однієї з них вона обрала чорне бікіні на зав'язках, а під час позування акцентувала на пружних сідницях.

Молода дружина знаменитого актора Венсана Касселя продовжує привертати увагу публіки й преси своїми зухвалими зйомками. В інстаграм-профілі Тіна Кунакі поширила фото з відпочинку на острові Капрі, що в Італії. Компанію їй склав фотограф Віктор Сантьяго, якого зірка показала в сторіс за вечерею.

Гаряче 23-річна Тіна Кунакі засвітила розтяжки на тілі у рекламі білизни: пікантні фото

Варто зазначити, що про їхній роман говорили ще влітку минулого року та припускали, що модель встигла знайти нового молодого бойфренда одразу після пологів. Однак їх пов'язує лише дружба і робота. Віктор Сантьяго навіть відпочивав з зірковим подружжям Тіни Кунакі та Венсана Касселя у Бразилії.

Схоже, автором нових провокативних фото також став він. Фотограф знімав модель у дивовижній печері над морем з кришталево-блакитною водою. Для зйомки вона обрала крихітне чорне бікіні на зав'язках. У купальнику надзвичайно сексуально виглядали груди Тіни Кунакі, а завдяки пікантній позі на животі вона у всій красі засвітила апетитні сідниці.

Фотографувалась модель без макіяжу з заплетеною косичкою. Її фантастичне тіло мокрим виглядало ще більш еротично.



Тіна Кунакі в бікіні / Фото Instagram / @tinakunakey



Тіна Кунакі в бікіні / Фото Instagram / @tinakunakey