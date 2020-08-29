23-летняя французская модель в прошлом году родила дочь, однако после родов быстро вернулась в роскошную форму и поражает публику откровенными фотосессиями. Для одной из них она выбрала черное бикини на завязках, а во время позирования сделала акцент на упругих ягодицах.

Молодая жена знаменитого актера Венсана Касселя продолжает привлекать внимание публики и прессы своими дерзкими съемками. В инстаграм-профиле Тина Кунаки распространила фото с отдыха на острове Капри в Италии. Компанию ей составил фотограф Виктор Сантьяго, которого звезда показала в сторис за ужином.

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Стоит отметить, что об их романе говорили еще летом прошлого года и предполагали, что модель успела найти нового молодого бойфренда сразу после родов. Однако их связывает только дружба и работа. Виктор Сантьяго даже отдыхал со звездными супругами в Бразилии.

Похоже, автором новых провокационных фото также стал он. Фотограф снимал модель в удивительной пещере над морем с кристально-голубой водой. Для съемки она выбрала крошечное черное бикини на завязках. В купальнике чрезвычайно сексуально выглядели грудь Тины, а благодаря пикантной позе на животе она во всей красе засветила аппетитные ягодицы.

Фотографировалась модель без макияжа с заплетенной косичкой. Ее фантастическое тело мокрым выглядело еще более эротично.

Тина Кунаки в бикини / Фото Instagram / @tinakunakey

Тина Кунаки в бикини / Фото Instagram / @tinakunakey